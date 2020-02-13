C Drupala нужно сделать перенос сайта на Opencart 3

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка186 просмотров
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Нужно данный сайт http://bit.ly/37kfMfX  перенести на Opencart 3  и сделать ряд правок по сайту которые согласуем огласите ваш бюджет и сроки

Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам

Заранее говорю спасибо вам за ваш отклик : 

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

OpenCartDrupal
4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
21 час назад