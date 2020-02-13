C Drupala нужно сделать перенос сайта на Opencart 3

Нужно данный сайт http://bit.ly/37kfMfX перенести на Opencart 3 и сделать ряд правок по сайту которые согласуем огласите ваш бюджет и сроки

Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам

Заранее говорю спасибо вам за ваш отклик :

1. Сроки

2. Бюджет

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу

5. Вопросы по проекту