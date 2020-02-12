Создать чат-бот на конструкторе ManyChat

Обновить вордпресс до последней версии, через админку не обновляется, с сохранением всего функционала и дизайна. Результатом обновлённая версия, и возможность установки плагинов, которые ранее не ставились, из за старой версии.
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Нужно создать чат-бот на manychat для сферы услуг.
Тз предоставлю.
Агенствам не писать. Работаем только с специалиста.
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