Создать чат-бот на конструкторе ManyChat

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать чат-бот на manychat для сферы услуг. 

Тз предоставлю. 

Агенствам не писать. Работаем только с специалиста. 

4 года назад
amemory
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Обновить вордпресс

    Обновить вордпресс до последней версии, через админку не обновляется, с сохранением всего функционала и дизайна. Результатом обновлённая версия, и возможность установки плагинов, которые ранее не ставились, из за старой версии.

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Повесить html сайт на вордпресс. Доработать по ТЗ

    Есть сверстанные макеты на html. Нужно посадить сайт на вордпресс.  http://h92750a5.bget.ru/bt/main.html Доработки:  https://docs.google.com/document/d/1YlTbyoASV2RgSTtWu2PQ_r6SfuRhWtpCZx7PvinOpm0/edit?usp=sharing Сроки и цена  вместе с доработками

    HTML
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужна помощь по вордпрессу

    Нужно в вордпресе сделать 2 вещи 1. При добавлении комментариев на сайт сделать так, чтобы они появлялись только после утверждения администратором. 2. При получении комментариев присылать уведомление на почту о новом комментарии. В теме письма указывать адрес ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Добавить админку wordpress

    Привязать верстку к wordpress, и в последствии разместить на домене. Небольшой информационный сайт театра. 4 страницы и несколько модальных окон. Из админки должна быть возможность заполнять информацию о выступлениях и прочих новостях. Покупка билетов осуществляется через ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Винницкий адрес

    Здравствуйте. Мне нужен сайт для SMM-агенства, состоящий из 5ти однотипных страниц: Главная + 4 страницы (для каждой услуги отдельно). Все страницы статичные, без всяких наворотов. Только одна форма для отправки сообщения нам. Я взялся делать сайт на Вордпрессе (я ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Консультация по WP

    $15

    Задача: сделать страницу в WordPress дать рекомендации по улучшению и упрощению использования конструктора под WP. Требуются: Уверенные использование WordPress или Jooma, опыт использования конструкторов Elementor, Visual Composer (WP Bakery) DIVI, или подобных. Вам нужно будет сравнить наш конструктор ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать мобильные версии для двух сайтов на WP

    Необходимо сделать мобильные версии для двух сайтов на WP, таким образом, чтобы некоторые части контента отображаемые мобильным пользователям менялись - например ссылка на странице для обычных пользователей вида link менялась на link/mob и т.п.  И ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад