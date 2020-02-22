Добавить админку wordpress

Здравствуйте. Мне нужен сайт для SMM-агенства, состоящий из 5ти однотипных страниц: Главная + 4 страницы (для каждой услуги отдельно). Все страницы статичные, без всяких наворотов. Только одна форма для отправки сообщения нам. Я взялся делать сайт на Вордпрессе (я ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привязать верстку к wordpress, и в последствии разместить на домене.
Небольшой информационный сайт театра. 4 страницы и несколько модальных окон. Из админки должна быть возможность заполнять информацию о выступлениях и прочих новостях. Покупка билетов осуществляется через сторонний сервис, интеграция с ним это просто вставка js кода на страницу.
Более подробно о заполняемом контенте из админки могу расписать в ТЗ или кратко описать голосом, если этого будет достаточно.
Безопасная сделка или аванс 50%.
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