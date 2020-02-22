Добавить админку wordpress

Привязать верстку к wordpress, и в последствии разместить на домене.

Небольшой информационный сайт театра. 4 страницы и несколько модальных окон. Из админки должна быть возможность заполнять информацию о выступлениях и прочих новостях. Покупка билетов осуществляется через сторонний сервис, интеграция с ним это просто вставка js кода на страницу.

Более подробно о заполняемом контенте из админки могу расписать в ТЗ или кратко описать голосом, если этого будет достаточно.

Безопасная сделка или аванс 50%.