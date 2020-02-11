Поправить шаблон на Simpla CMS

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Добрый день!
Нужна помощь специалиста по настройке шаблона магазина на Simpla CMS
Магазин http://xn--80ac1bqacahlz7b.xn--p1ai/
Требуется немного подредактировать шаблон страницы "Корзина" и поправить несколько моментов в мобильной версии сайта.
Оставляйте заявку те, кто имеет опыт работы с этой CMS
Детально напишу что нужно поправить в личные сообщения, чтобы вы смогли оценить по стоимости.
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