Поправить шаблон на Simpla CMS

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка179 просмотров
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Добрый день!

Нужна помощь специалиста по настройке шаблона магазина на Simpla CMS

Магазин http://xn--80ac1bqacahlz7b.xn--p1ai/

Требуется немного подредактировать шаблон страницы "Корзина" и поправить несколько моментов в мобильной версии сайта.

Оставляйте заявку те, кто имеет опыт работы с этой CMS

Детально напишу что нужно поправить в личные сообщения, чтобы вы смогли оценить по стоимости.

4 года назад
delon
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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