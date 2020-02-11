Правка сайта на Wordpress

Добрый день, зовут меня Татьяна и у меня проблемы с сайтом, был перенос на другой хостинг в связи с занесенным вирусом . Сделали чистку и поставили защиту, однако вирус ранее все перемешал и сайт нуждается в правке. Еще одна проблема возникла с входом на админку на Wordpress, разработчик поменял пароль и я не могу не только зайти , но и самостоятельно поменять пасворд.

www.daciaimmobiliare.ru