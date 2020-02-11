Консультация по выбору и разработке форума на современной CMS 

Доброго времени суток!

Нужна консультация специалиста по выбору и дальнейшей разработке закрытого форума с группами пользователей типа Vanila Forum/ CMS Drupal и тому подобных.

Задача:

Нужнo выбрать оптимальный вариант продуктов представленных на рынке, доработать под требования, интегрировать в уже существующую систему сайта и предоставлять по возможности поддержку.

Процесс:

Skype конференция (50-60мин.) с демонстрацией экрана на Вашей стороне.

Консультация будет проходить на английском языке.

Обязательно:

Производительный компьютер, стабильное интернет соединение

и микрофон для общения, установленные Skype и браузер.

Будем обсуждать варианты, сроки и стоимость.

Предложения принимаются только от специалистов с опытом подобных проектов.

Благодарю заранее за ваши предложения!