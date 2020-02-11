Консультация по выбору и разработке форума на современной CMS 

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки160 просмотров
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Доброго времени суток!    

Нужна консультация специалиста по выбору и дальнейшей разработке закрытого форума с группами пользователей типа Vanila Forum/ CMS Drupal и тому подобных.     

Задача:

Нужнo выбрать оптимальный вариант продуктов представленных на рынке, доработать под требования, интегрировать в уже существующую систему сайта и предоставлять по возможности поддержку.    

Процесс:

Skype конференция (50-60мин.) с демонстрацией экрана на Вашей стороне.

Консультация будет проходить на английском языке.    

Обязательно:

Производительный компьютер, стабильное интернет соединение

и микрофон для общения, установленные Skype и браузер.

Будем обсуждать варианты, сроки  и стоимость.    

Предложения принимаются только от специалистов с опытом подобных проектов.    

Благодарю заранее за ваши предложения!

4 года назад
UX2020
Катя 
50 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад