Нужно в сайте ворд прес допилить страницы

Разработать виджет для пейдж билдера Elementor для использования в существующей WordPress теме. На данный момент эта тема работает на базе пейдж билдер WPBakery. Суть состоит в копировании этого виджета в Elementor из WPBakery.
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