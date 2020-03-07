Перетянуть сайт на Laravel

Для Joomla 3 компонента dj-classifieds доски объявлений , где уже есть paypal и stripe.com оплаты, надо добавить оплату через paysera.lt (есть русская версия и подержка, так же есть инструменты для разрабодчиков и готовые расширения для ...
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Выполнить распределения прав пользователей https://laravel-news.com/junges-laravel-acl
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