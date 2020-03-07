Перетянуть сайт на Laravel

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки259 просмотров
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Перетянуть сайт на Laravel

Главную страницу

Страницу категории https://nevestam.by/prokat

Страница платья https://nevestam.by/catalog/view/8652

Страница салонов https://nevestam.by/salons

Страница салона https://nevestam.by/salons/tayu-ya

Блог https://nevestam.by/news

Статья https://nevestam.by/news/svadebnaya-vystavka-2020

Выполнить распределения прав пользователей https://laravel-news.com/junges-laravel-acl

Более подробное ТЗ после выбора вас исполнителем

Laravel
4 года назад
TigerMilk
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
whitestripe
Андрей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 минут назад
4 года назад
$550
20 дней
Все отлично работаем!
Рекомендую, хороший заказчик и задача. Все прошло хорошо, оплата в срок. Обращайтесь еще.