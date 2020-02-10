Нужно расширение оплаты на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка164 просмотра
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Для Joomla 3 компонента dj-classifieds доски объявлений , где уже есть paypal и stripe.com оплаты, надо добавить оплату через paysera.lt (есть русская версия и подержка, так же есть инструменты для разрабодчиков и готовые расширения для joomla компонентов). Интересует цена и термин.

Благодарю.

Joomla
4 года назад
guest_15813395191485
4 года в сервисе
Был
4 года назад