Сайт на wordpress

Воспринимаю битрикс как полный отстой. Но дело сделано [url=http://www.dialogagro.ru/]www.dialogagro.ru[/url], необходимо доработать и далее развивать сайт на битрикс. пожалуйста, пишите только те кто умеет, и кого есть время. предпочтение отдам програмистам, а не конторам. если все срастется есть еще 2-3 ...