Верста темы друпал 8

При заполнении сайта новым товаром возникает проблема. Точнее, это даже не проблема, а ситуация, в которой вокруг картинки создается очень некрасивая черная рамка. Это происходит в том случае, когда мы картинку подписываем. Вот пример картинки: [url=http://finist-mebel.ru/nedorogo/]http://finist-mebel.ru/nedorogo/[/url] Вот пример страницы ...
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Здравствуйте, нужно на основе готового HTML шаблона http://preview.themeforest.net/item/jollyness-multi-purpose-html5-website-template/full_screen_preview/7229810
Сверстать тему для Drupal 8 по всем правилам самого друпала (темизацию и прочее)
1. Каталог товаров (Товары переносить не нужно)
2. Каталог компаний
2. Списки компаний (обычные списки в зависимости от региона)
3. Карта Google с точками на ней.
4. Раздел видео, простой вариант.
5. Раздел новости
Работу нужно выполнить к воскресенью(пол дня включительно), это важно.
При ответе пишите примерную сумму за которую вы готовы взяться.
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