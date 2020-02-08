Правки сайта на opencart

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки166 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Что необходимо:

1) Добавить в кнопку "меню" надпись "Каталог" в мобильной версии так, как это показано на картинке во вложении.

2) Установить на все страницы сайта коды метрики, аналитики, колтрекинга, квиза, колбэка. Коды предоставим.

3) Прописать коды целей для всех необходимых форм на сайте. Код целей предоставим.

Пишите сразу цену и срок. Лучше сразу в ватсап или тг 9243355953. Работаем только по постоплате.

Доступ к сайту дам исполнителю. https://chixxink.ru/

OpenCart
4 года назад
equalkiwee
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад