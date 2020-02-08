Правки сайта на opencart

Требуется реализовать ряд задач: Изменение размеров блоков, Фон блоков Иконки не выводятся ( квадратики ) Сайт на WPBakery Page Builder Связь телеграм.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что необходимо:
1) Добавить в кнопку "меню" надпись "Каталог" в мобильной версии так, как это показано на картинке во вложении.
2) Установить на все страницы сайта коды метрики, аналитики, колтрекинга, квиза, колбэка. Коды предоставим.
3) Прописать коды целей для всех необходимых форм на сайте. Код целей предоставим.
Пишите сразу цену и срок. Лучше сразу в ватсап или тг 9243355953. Работаем только по постоплате.
Доступ к сайту дам исполнителю. https://chixxink.ru/
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