Контекстная реклама / Таргетированная реклама / Создание лендингов
Занимаюсь настройкой и ведением рекламных кампаний в ЯндексДирект и Google Adwords. Имею сертификаты специалиста в этих системах.
Так же настраиваю таргетированную рекламу в Facebook, Instagram, Вконтакте, MyTarget.
Под рекламу создаю простые и эффективные посадочные страницы.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$23
10 баллов
5 лет назад
Сергей успешно справился с проектом . Результат есть . Компания настроена грамотно , поэтому расходы на рекламу резко сократились . Хочу отметить адекватную цену , коммуникабельность Сергея и его искреннее желание сделать работу качественно . Я получил тот результат , который хотел
Ответный отзыв
Очень адекватный заказчик. Ясная постановка задачи без лишних вопросов. Своевременная оплата.
Контекстная реклама
1 отзыв
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