Контекстная реклама / Таргетированная реклама / Создание лендингов

Занимаюсь настройкой и ведением рекламных кампаний в ЯндексДирект и Google Adwords. Имею сертификаты специалиста в этих системах.

Так же настраиваю таргетированную рекламу в Facebook, Instagram, Вконтакте, MyTarget.

Под рекламу создаю простые и эффективные посадочные страницы.