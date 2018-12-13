equalkiwee

Сергей Герасименко equalkiwee

 
32 годаРоссия/Владивосток
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Контекстная реклама / Таргетированная реклама / Создание лендингов

Занимаюсь настройкой и ведением рекламных кампаний в ЯндексДирект и Google Adwords. Имею сертификаты специалиста в этих системах.

Так же настраиваю таргетированную рекламу в Facebook, Instagram, Вконтакте, MyTarget.

Под рекламу создаю простые и эффективные посадочные страницы.

Google Ads
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
krok2008
Максим 
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$23
10 баллов
5 лет назад
Настройка adwords
Сергей успешно справился с проектом . Результат есть . Компания настроена грамотно , поэтому расходы на рекламу резко сократились . Хочу отметить адекватную цену , коммуникабельность Сергея и его искреннее желание сделать работу качественно . Я получил тот результат , который хотел
Очень адекватный заказчик. Ясная постановка задачи без лишних вопросов. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
Контекстная реклама
1 отзыв
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$3/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга