Оптимизация сайта под google page speed.

Требуется реализовать ряд задач: Изменение размеров блоков, Фон блоков Иконки не выводятся ( квадратики ) Сайт на WPBakery Page Builder Связь телеграм.
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Необходимо оптимизировать скорость всех страниц сайта написанного на wp, под google page speed. Минимальные показатели для мобильной версии не менее 70, для десктопа не менее 85. Сайт: https://www.садовыескульптуры.рф
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