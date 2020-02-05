Настроить WordPress

Добрый день Ищу ответственного программиста на WordPress. Нужна доработка сайта (ТЗ направлю в личных сообщениях). Если сработаемся, в будущем все правки и доработки будут только с вами(при желании с вашей стороны). Напишите пожалуйста проекты с которыми ...
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1) После обновления woocommerce некорректно отображаются товары - исправить
2) При открытии сайта в браузере картинки на сайте отображаются только после обновления страницы -исправить
3) Объяснить почему это произошло и как этого избежать в дальнейшем
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