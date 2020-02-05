Настроить WordPress

Добрый день Ищу ответственного программиста на WordPress. Нужна доработка сайта (ТЗ направлю в личных сообщениях). Если сработаемся, в будущем все правки и доработки будут только с вами(при желании с вашей стороны). Напишите пожалуйста проекты с которыми ...