Настроить WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт12 заявок210 просмотров
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1) После обновления woocommerce некорректно отображаются товары - исправить 

2) При  открытии сайта в браузере картинки на сайте отображаются только после обновления страницы -исправить

3) Объяснить почему это произошло и как этого избежать в дальнейшем 

WordPress
4 года назад
Andrey_WB
Андрей 
41 годРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад