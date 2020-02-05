Небольшие правки по сайту на Опенкарт

Для сайта на опенкарт в главном меню нужно сделать выпадающее меню с 3-я подпунктами, по аналогии с другими пунктами меню (это будут 3 страницы с текстом и фото):

1) Страница с текстом и фото, форма (Поля: фио, мейл, компания, Кнопка: скачать прайс). Контакты должны приходить админу на ящик, а клиент - загружать прайс. Текст должен меняться через админку

2) Раздел с сайдбаром слева и контентом справа. В сайдбаре будет несколько подпунктов. При выборе каждого подпункта в сайдбаре - меняется контент (текст и фото). Контент этих страниц должен меняться через админку.

3) Страница с фотогалереей (наши работы). При клике на фотку - она увеличивается и можно листать. Фотки должны загружаться через админку.