Небольшие правки по сайту на Опенкарт

День добрый. Нужно перенести сайт на вордпресс на конструкторе elementor. Будет предоставлен сайт для наполнения, и сайт с которого нужно будет сделан перенос. - Перенос всех элементов блоков (без меню и футера) - Грамотное оформление под мобильную версию (соблюдение ...
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Для сайта на опенкарт в главном меню нужно сделать выпадающее меню с 3-я подпунктами, по аналогии с другими пунктами меню (это будут 3 страницы с текстом и фото):
1) Страница с текстом и фото, форма (Поля: фио, мейл, компания, Кнопка: скачать прайс). Контакты должны приходить админу на ящик, а клиент - загружать прайс. Текст должен меняться через админку
2) Раздел с сайдбаром слева и контентом справа. В сайдбаре будет несколько подпунктов. При выборе каждого подпункта в сайдбаре - меняется контент (текст и фото). Контент этих страниц должен меняться через админку.
3) Страница с фотогалереей (наши работы). При клике на фотку - она увеличивается и можно листать. Фотки должны загружаться через админку.
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