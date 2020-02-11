Доработать сайт на WP

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок11420 просмотров
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Необходимо внести на сайт правки по ТЗ от SEO специалиста. Ссылка на ТЗ

Жду оценку по срокам и стоимости.

4 года назад
AnastasiyaGr
Анастасия 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
stawr1111
26 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
4 года назад
$35
2 дня
Очень довольны работой, будем продолжать сотрудничесто.
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую!