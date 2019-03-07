SEO специалист - 7 лет опыта

Закончила Факультет системных исследований Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

Будучи студентом начала SEO_шить и сейчас послонстью погружена в оптимизацию и продвижение сайтов, как в СНГ та и за бугром.

4 года опыта работы в агенстве

Что делаю: