SEO специалист - 7 лет опыта
Закончила Факультет системных исследований Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».
Будучи студентом начала SEO_шить и сейчас послонстью погружена в оптимизацию и продвижение сайтов, как в СНГ та и за бугром.
4 года опыта работы в агенстве
Что делаю:
- Технические аудиты
- Настраиваю аналитику
- Прогнозирую трафик
- Стратегии продвижения
- Стратегии линкбилдинга
- Собираю семантику
- Делаю структуру сайтов
- Пишу ТЗ на норм тексты
- Делаю onPage оптимизацию посадочных
- Крауд, линкбилдинг и вообще все, что приводит к росту позиций, посещаемости и увеличения продаж с сайта
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Сотрудничеством довольна. Была получена подробная информация по исправлению ошибок над внутр оптимизацией сайта. Поставленная задача (смена канонического урл от гугл) не решена, но как сказала Анастасия, нужно подождать. Надеюсь результат будет.
Ответный отзыв
Задача біла поставлена четко, оплата поступила в срок, без задержек. рекомендую!
$60
10 баллов
5 лет назад
Сработано отлично. В сроки уложилась, лишних вопросов не задавала, сделала все даже лучше чем ожидали. Приятно работать!
Ответный отзыв
Иван отличный заказчик. Задача поставлена четко, оплата поступила мгновенно. Рекомендую к сотрудничеству