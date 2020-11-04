kate131

Екатерина kate131

 
26 летУкраина/Ковель
6 лет на фриланс-бирже
Была
25 дней назад

Более 5 лет занимаюсь копирайтингом и рерайтингом. Есть опыт в написании разных текстов от

простых рерайтов до сео копирайта. Был опыт написания текстов для сайтов (главная страница, описание разделов и

товарных карточек).

Буду рада обсудить все условия работы.

Тексты для сайта
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
rashel_design
Рашель 
39 летБеларусь
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$3
10 баллов
2 года назад
Написать СЕО-статью
Работа выполнена на отлично и в срок! Рекомендую исполнителя к сотрудничеству. Сотрудничаем не первый раз и вновь все великолепно!
Спасибо за заказ! Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
petelhby
38 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$8
10 баллов
2 года назад
Написать 7 текстов
Отличные тексты с уникаьностью 100%. Вопросы только по делу. Сроки соблюдены. Рекомендую к сотрудничеству.
Понятная и четкая постановка задачи. Благодарю за сотрудничество и буду рада дальнейшему!
Ответный отзыв
rashel_design
Рашель 
39 летБеларусь
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$5
10 баллов
2 года назад
Написать 5 сео-текстов на тему эвакуации
Работана сдана вовремя, все выполнено по ТЗ.
Отличный заказчик, четко поставленное ТЗ. Благодарю за сотрудничество и буду рада дальнейшему!
Ответный отзыв
mukhacheff
Андрей 
39 летКипр
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$11
10 баллов
3 года назад
Написать статью о политическом деятеле
Прекрасная большая проработанная статья о политическом деятеле - копирайтинг плюс сбор информации. Благодарю!
Спасибо за интересный заказ! Проверка и оплата мгновенные. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
AnastasiyaGr
Анастасия 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Была
год назад
$2
10 баллов
3 года назад
Текст на тему Аудит контекстной рекламы
Сотрудничеством с Катей понравилось. Все сроки и договоренности соблюдены. По этому конкретному заказу нам текст не подошел (сложная тематика), но остаемся в контактах для написания других текстов
Очень понравилось сотрудничество с заказчиком. Задания четкие и понятные, оплата достойная и быстрая. Благодарю за интересные задания. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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