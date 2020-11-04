Более 5 лет занимаюсь копирайтингом и рерайтингом. Есть опыт в написании разных текстов от

простых рерайтов до сео копирайта. Был опыт написания текстов для сайтов (главная страница, описание разделов и

товарных карточек).

Буду рада обсудить все условия работы.