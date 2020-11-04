Более 5 лет занимаюсь копирайтингом и рерайтингом. Есть опыт в написании разных текстов от
простых рерайтов до сео копирайта. Был опыт написания текстов для сайтов (главная страница, описание разделов и
товарных карточек).
Буду рада обсудить все условия работы.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
2 года назад
Работа выполнена на отлично и в срок! Рекомендую исполнителя к сотрудничеству. Сотрудничаем не первый раз и вновь все великолепно!
Ответный отзыв
Спасибо за заказ! Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!
$8
10 баллов
2 года назад
Отличные тексты с уникаьностью 100%. Вопросы только по делу. Сроки соблюдены. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Понятная и четкая постановка задачи. Благодарю за сотрудничество и буду рада дальнейшему!
$5
10 баллов
2 года назад
Работана сдана вовремя, все выполнено по ТЗ.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко поставленное ТЗ. Благодарю за сотрудничество и буду рада дальнейшему!
$11
10 баллов
3 года назад
Прекрасная большая проработанная статья о политическом деятеле - копирайтинг плюс сбор информации. Благодарю!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный заказ! Проверка и оплата мгновенные. Рекомендую к сотрудничеству.
$2
10 баллов
3 года назад
Сотрудничеством с Катей понравилось. Все сроки и договоренности соблюдены. По этому конкретному заказу нам текст не подошел (сложная тематика), но остаемся в контактах для написания других текстов
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничество с заказчиком. Задания четкие и понятные, оплата достойная и быстрая. Благодарю за интересные задания. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.