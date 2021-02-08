Написать статью о политическом деятеле

Здравствуйте! Требуется 2-3 исполнителя по корректировке статей (частичному рерайту некоторых предложений). Нужно сделать тексты полноценно читаемыми, дорабатывая их, как если бы вы читали их на сайте. От себя ничего писать не нужно. 85 корректура, 15% переписать по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать большую обзорную статью об известном политическом деятеле. Стиль - спокойный, аналитический, сухой, без эмоций.
Здесь содержание статьи и краткие пояснения: https://docs.google.com/document/d/1cIEHWY00sEYoOAUImyKVoOu2TIzm2Nh4I0gMXLrmHY8/edit?usp=sharing
Вам необходимо будет искать информацию на сайтах, осуществлять рерайт, скачивать и вставлять много поясняющих фото.
Статью необходимо сдать в гугл доке, чтобы можно было сразу все скопировать вместе с фото и форматированием и вставить на наш ресурс. Из ворда такого не сделать.
Требуемое количество знаков - около 10 тыс., но не жестко, смотрите по полноте информации. Главное в статье дети и семья, сам герой не так важен. Внутри статьи, в гугл доке - должно быть все оформлено с заголовками и подзаголовками, вставлены фото, все должно быть читаемо и красиво.
Срок - три дня, к 18.00 по Москве 9 февраля статью необходимо сдать. По стоимости за 1000 знаков - напишите в предложениях.
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