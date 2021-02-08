Написать статью о политическом деятеле

Необходимо написать большую обзорную статью об известном политическом деятеле. Стиль - спокойный, аналитический, сухой, без эмоций.

Здесь содержание статьи и краткие пояснения: https://docs.google.com/document/d/1cIEHWY00sEYoOAUImyKVoOu2TIzm2Nh4I0gMXLrmHY8/edit?usp=sharing

Вам необходимо будет искать информацию на сайтах, осуществлять рерайт, скачивать и вставлять много поясняющих фото.

Статью необходимо сдать в гугл доке, чтобы можно было сразу все скопировать вместе с фото и форматированием и вставить на наш ресурс. Из ворда такого не сделать.

Требуемое количество знаков - около 10 тыс., но не жестко, смотрите по полноте информации. Главное в статье дети и семья, сам герой не так важен. Внутри статьи, в гугл доке - должно быть все оформлено с заголовками и подзаголовками, вставлены фото, все должно быть читаемо и красиво.

Срок - три дня, к 18.00 по Москве 9 февраля статью необходимо сдать. По стоимости за 1000 знаков - напишите в предложениях.