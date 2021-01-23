Рерайтинг статей [авто, финансы]

$200
РерайтингЗакрыт35 заявок776 просмотров
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Здравствуйте! Требуется 2-3 исполнителя по рерайтингу статей.

Уникальность 95-100% по текст.ру.

Статьи по 4-7к символов.

Составить оглавление сверху статьи.

Темы: авто, финансы, кредитование.

Всего 3 статьи.

Тексты выдам. Искать ничего не нужно, все выдаю. Только рерайтинг.

Работа подойдёт всем креативным людям, в том числе для новичков в рерайтинге. Но, замечу, очень важно придерживаться ТЗ и быть креативным :)

Оплата на карту или основые ЭПС. 100р за 1к символов б/п.

ТЗ прикрепляю. Просьба прочитать его и откликаться только после просмотра. Спасибо!

3 года назад
sergserv
Сергей 
45 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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