Рерайтинг статей [авто, финансы]

Здравствуйте! Требуется 2-3 исполнителя по рерайтингу статей.

Уникальность 95-100% по текст.ру.

Статьи по 4-7к символов.

Составить оглавление сверху статьи.

Темы: авто, финансы, кредитование.

Всего 3 статьи.

Тексты выдам. Искать ничего не нужно, все выдаю. Только рерайтинг.

Работа подойдёт всем креативным людям, в том числе для новичков в рерайтинге. Но, замечу, очень важно придерживаться ТЗ и быть креативным :)

Оплата на карту или основые ЭПС. 100р за 1к символов б/п.

ТЗ прикрепляю. Просьба прочитать его и откликаться только после просмотра. Спасибо!