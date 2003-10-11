Bovkyn

Владимир Бовкун Bovkyn

 
20 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Фрилансер

Начинающий фрилансер-копирайтер, готов брать любые заказы, так как на данный момент имею мало опыта. Дружелюбный, общительный и терпеливый, могу найти подход к любому заказчику, главное - взаимопонимание.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
rolfanya
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$10
9 баллов
3 года назад
Требуется копирайтер.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!