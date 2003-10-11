Фрилансер
Начинающий фрилансер-копирайтер, готов брать любые заказы, так как на данный момент имею мало опыта. Дружелюбный, общительный и терпеливый, могу найти подход к любому заказчику, главное - взаимопонимание.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!