Перенесли сайт с одного сервера на другой. Но как видно с ошибками. Некоторые модули начали работать неправильно. На старом сервере все данные сохранены. Задача. Настроить сервер на добрую работу (исправить ошибки) или заново перенести сайт (как уже Вы решите). Сайт ...