rolfanya

Денис Докукин rolfanya

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Любая работа должна оплачиваться, даже бестолковая

пробую, учусь, ошибаюсь - всего по немногу. 

Интернет-магазин http://doma-svetlo.ru

Интернет-магазин http://kupivpohod.ru

Интернет-магазин https://svetlo-doma.ru

Пробуем создать компанию курьерской доставки: http://perevozchikpro.ru

Заходи смотрите, указывайте на ошибки, любая помощь нам будет оплачиваться.

Заранее благодарен.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

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  • Необходимо настроить корзину в интернет-магазине (оплата и доставка)

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    Баннеры1 исполнитель
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    Баннеры18 заявок
    Закрыт
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  • Настроить сервер VPS

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  • Настроить сервер VPS

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    Ubuntu
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  • Настройка рекламной компании в Директ и AdWords

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  • Увеличить скорость загрузки сайта

    Приветствую. Кто возьмется? Специалист по продвижению дал задание: 15 Скоростьзагрузки страниц сайта Для тестирования скорости загрузки сайта был использован сервис Google [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url] Результаты:   Информация о скорости загрузки главной страницы для ПК!       Результаты тестирования показали низкий уровень оптимизациидля ПК -  ...

    HTML-верстка1 исполнитель
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  • Хлебные крошки (сделать по заданию)

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    5 лет назад

  • Замена абсолютных внутрених ссылок на относительные корневые ссылки

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    HTML-верстка6 заявок
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  • Разработка модуля.

    Нужно разработать модуль стоимости доставки в зависимости от расстояния , совместимый с модулем GeoIP и Simple(упрощенное оформление) Opencart А подробное описание такое: У нас установлены модули: GeoIP, Simple (упрощенное оформление), модуль стоимости доставки в зависимости от ...

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    9 лет назад

  • Продвижение интернет-магазина

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    Поисковые системы (SEO)37 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходима резиновая верстка сайта

    Столкнулся с проблемой неправильного вывода сайта на экранах с маленьким разрешением. Принято было решение о заказе работы на резиновую верстку сайта. Кто возьмется пишите. Дорого конечно не соглашусь, но за приемлемую цену готов буду выслушать ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип сайта

    Необходимо нарисовать логотип сайта, вместо того детского рисунка, что находится в шапке сайта с левой стороны. Обязательно должен присутствовать адрес сайта doma-svetlo. Сделать его выделяющимся, но не раздражающим.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
18 минут назад
$2
10 баллов
3 года назад
Написание 10 небольших обзоров категорий в интернет-магазине
Сотрудничеством полностью довольна. Быстрая оплата сразу после сдачи работы. Однозначно рекомендую !!!
Задание выполнено на "отлично". Все в срок. В дальнейшем продолжу обращаться.. Лидия СПАСИБО.
Ответный отзыв
MyXaLLIkO
Антон 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
3 года назад
Разработать логотип на основе существующего
Отличный заказчик! Благодарю Дениса за продуктивное сотрудничество. Буду рад и в дальнейшем поработать вместе.
100% попадание. Результат превзошел ожидания. Разработано 4 варианта логотипа, из которых 2 логотипа просто шикарны. Однозначно рекомендую, да и сам в будущем буду обращаться. Антон, спасибо огромное, еще раз.
Ответный отзыв
Legend1-2
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
3 года назад
Создать баннер по образцу
Понятное ТЗ, быстрая обратная связь, мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству! Приятно работать с такими заказчиками. Спасибо!
Просто прекрасно. 15 минут и готово. По-любому рекомендую. И сам далее буду обращаться на постоянной основе.
Ответный отзыв
Weblancer74
Георгий 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Настроить сервер VPS
Сработались неплохо. Рекомендую!
Супер. Этот парень сделал то, что не смогли сделать сами специалисты хостинга, а именно перенести сайт с одного сервера на другой (совершенно без ошибок). У него это получилось (на мой взгляд) легко и непринужденно. Все время на связи (что немаловажно). Мои рекомендации.
Ответный отзыв
maximentuss
Максим 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Увеличить скорость загрузки сайта
Все отлично! Успехов в работе.
Все выполнено отлично. Спасибо за работу.
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