Увеличить скорость загрузки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок244 просмотра

Приветствую. Кто возьмется?

Специалист по продвижению дал задание:

15 Скоростьзагрузки страниц сайта

Для тестирования скорости загрузки сайта был использован сервис Google https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Результаты:

 

Информация о скорости загрузки главной страницы для ПК!       Результаты тестирования показали низкий уровень оптимизациидля ПК -  30/100.

!       Количество обязательных обращений к серверу, которые постатистике требуются для загрузки средней страницы: 4. Приблизительное

необходимое количество ресурсов: 89(1,3 МБ).

Количество обязательных обращений к серверу, которые поданным PSI требуются для загрузки страницы http://doma-svetlo.ru/: 4. Приблизительное необходимое количество ресурсов: 235 (4,5 МБ). Чем меньше количество операций и данных, тем быстрее открывается страница.

Подробные результаты тестирования и рекомендации - https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fdoma-svetlo.ru%2F&tab=desktop

 

Информация о скорости загрузки главной страницы для мобильных 

!       Результаты тестирования показали средний уровеньоптимизации - 79/100.

!       Количество обязательных обращений к серверу, которые постатистике требуются для загрузки средней страницы: 4. Приблизительное

необходимое количество ресурсов: 75(1 МБ).

Количество обязательных обращений к серверу, которые поданным PSI требуются для загрузки страницы http://doma-svetlo.ru/:4. Приблизительное необходимое количество ресурсов: 234 (4,5 МБ). Чем меньше количество операций и данных, тембыстрее открывается страница.

Подробные результаты тестированияи рекомендации - https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fdoma-svetlo.ru%2F&tab=mobile

 

Информация о скорости загрузки страницы раздела каталога с листингомтоваров для ПК 

!       Результаты тестирования страницы http://doma-svetlo.ru/potolochnaya_lyustra/показали низкийуровень оптимизации для ПК -  29/100.

!       Количество обязательных обращений к серверу, которые постатистике требуются для загрузки средней страницы: 4. Приблизительное

необходимое количество ресурсов: 89(1,3 МБ).

Количество обязательных обращений к серверу, которые поданным PSI требуются для загрузки http://doma-svetlo.ru/potolochnaya_lyustra/  : 4. Приблизительное необходимое количестворесурсов: 173 (4,4 МБ). 

Подробные результаты тестирования и рекомендации -

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fdoma-svetlo.ru%2Fpotolochnaya_lyustra%2F&tab=desktop

 

Информация о скорости загрузки страницы раздела каталога с листингомтоваров для мобильных!       Результаты тестирования страницы http://doma-svetlo.ru/potolochnaya_lyustra/ показали средний уровень оптимизации - 65/100.

!       Количество обязательных обращений к серверу, которые постатистике требуются для загрузки средней страницы: 4. Приблизительное

необходимое количество ресурсов: 75(1 МБ).

Количество обязательных обращений к серверу, которые поданным PSI требуются для загрузки http://doma-svetlo.ru/potolochnaya_lyustra/: 4. Приблизительное необходимое количество ресурсов: 171 (4,4 МБ). Чем меньше количество операций и данных, тембыстрее открывается страница.

Подробные результаты тестирования и рекомендации -

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fdoma-svetlo.ru%2Fpotolochnaya_lyustra%2F&tab=mobile

 

Информация о скорости загрузки страницы карточки товара для ПК!       Результаты тестирования страницы http://doma-svetlo.ru/6143-3b-lyustra-potolochnaya-n-light-3-plafona-korichnevyj-belyj/ показали низкий уровень оптимизации для ПК – 30/100

!       Количество обязательных обращений к серверу, которые постатистике требуются для загрузки средней страницы: 4. Приблизительное

необходимое количество ресурсов: 89(1,3 МБ).

Количество обязательных обращений к серверу, которые поданным PSI требуются для загрузки страницы http://doma-svetlo.ru/6143-3b-lyustra-potolochnaya-n-light-3-plafona-korichnevyj-belyj/ : 4. Приблизительное необходимое количество ресурсов: 200 (4,1 МБ). 

Подробные результаты тестирования и рекомендации -

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fdoma-svetlo.ru%2F6143-3b-lyustra-potolochnaya-n-light-3-plafona-korichnevyj-belyj%2F&tab=desktop

 

Информация о скорости загрузки страницы карточки товара для мобильных!       Результаты тестирования показали страницы http://doma-svetlo.ru/6143-3b-lyustra-potolochnaya-n-light-3-plafona-korichnevyj-belyj/  средний уровеньоптимизации – 78/100.

!       Количество обязательных обращений к серверу, которые постатистике требуются для загрузки средней страницы: 4. Приблизительное

необходимое количество ресурсов: 75(1 МБ).

Количество обязательных обращений к серверу, которые поданным PSI требуются для загрузки страницы http://doma-svetlo.ru/6143-3b-lyustra-potolochnaya-n-light-3-plafona-korichnevyj-belyj/ : 4. Приблизительное необходимое количество ресурсов: 199 (4,1 МБ). 

Подробные результаты тестирования и рекомендации -

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fdoma-svetlo.ru%2F6143-3b-lyustra-potolochnaya-n-light-3-plafona-korichnevyj-belyj%2F&tab=mobile

 

Информация о скорости загрузки информационной страницы для ПК!       Результаты тестирования показали низкий уровень оптимизациидля ПК – 31/100

!       Количество обязательных обращений к серверу, которые постатистике требуются для загрузки средней страницы: 4. Приблизительное

необходимое количество ресурсов: 89(1,3 МБ).

Количество обязательных обращений к серверу, которые поданным PSI требуются для загрузки страницы http://doma-svetlo.ru/dostavka-i-oplata/ : 4. Приблизительное необходимое количество ресурсов: 114 (3,9 МБ). Чем меньшеколичество операций и данных, тем быстрее открывается страница.

Подробные результаты тестирования и рекомендации -

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fdoma-svetlo.ru%2Fdostavka-i-oplata%2F&tab=desktop

 

Информация о скорости загрузки информационной страницы для мобильных✓    Результаты тестирования показали хороший уровеньоптимизации – 83/100

!       Количество обязательных обращений к серверу, которые постатистике требуются для загрузки средней страницы: 4. Приблизительное

необходимое количество ресурсов: 75(1 МБ).

Количество обязательных обращений к серверу, которые поданным PSI требуются для загрузки страницы http://doma-svetlo.ru/dostavka-i-oplata/ : 4. Приблизительное необходимое количество ресурсов: 113 (3,9 МБ). Чем меньшеколичество операций и данных, тем быстрее открывается страница.

Подробные результаты тестирования и рекомендации -

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fdoma-svetlo.ru%2Fdostavka-i-oplata%2F&tab=mobile

 

Рекомендуется:По максимуму выполнять рекомендации сервиса, чтобыдостигнуть удовлетворительного показателя скорости загрузки 80/100 или выше. 

7 лет назад
rolfanya
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$10
2 дня
Все выполнено отлично. Спасибо за работу.
Все отлично! Успехов в работе.

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maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад

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