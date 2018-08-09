Нужно сверстать сайта/лендинга на основе макета. Верстка на bootstrap для десктопов и мобильных платформ. Результат должен быть в виде оригинальных бутстраповских файлов + дополнительно ваши файлы с исходниками. Оплата ...
Увеличить скорость загрузки сайта
Приветствую. Кто возьмется?
Специалист по продвижению дал задание:
15 Скоростьзагрузки страниц сайта
Для тестирования скорости загрузки сайта был использован сервис Google https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Результаты:
Информация о скорости загрузки главной страницы для ПК! Результаты тестирования показали низкий уровень оптимизациидля ПК - 30/100.
! Количество обязательных обращений к серверу, которые постатистике требуются для загрузки средней страницы: 4. Приблизительное
необходимое количество ресурсов: 89(1,3 МБ).
Количество обязательных обращений к серверу, которые поданным PSI требуются для загрузки страницы http://doma-svetlo.ru/: 4. Приблизительное необходимое количество ресурсов: 235 (4,5 МБ). Чем меньше количество операций и данных, тем быстрее открывается страница.
Подробные результаты тестирования и рекомендации - https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fdoma-svetlo.ru%2F&tab=desktop
Информация о скорости загрузки главной страницы для мобильных
! Результаты тестирования показали средний уровеньоптимизации - 79/100.
! Количество обязательных обращений к серверу, которые постатистике требуются для загрузки средней страницы: 4. Приблизительное
необходимое количество ресурсов: 75(1 МБ).
Количество обязательных обращений к серверу, которые поданным PSI требуются для загрузки страницы http://doma-svetlo.ru/:4. Приблизительное необходимое количество ресурсов: 234 (4,5 МБ). Чем меньше количество операций и данных, тембыстрее открывается страница.
Подробные результаты тестированияи рекомендации - https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fdoma-svetlo.ru%2F&tab=mobile
Информация о скорости загрузки страницы раздела каталога с листингомтоваров для ПК
! Результаты тестирования страницы http://doma-svetlo.ru/potolochnaya_lyustra/показали низкийуровень оптимизации для ПК - 29/100.
! Количество обязательных обращений к серверу, которые постатистике требуются для загрузки средней страницы: 4. Приблизительное
необходимое количество ресурсов: 89(1,3 МБ).
Количество обязательных обращений к серверу, которые поданным PSI требуются для загрузки http://doma-svetlo.ru/potolochnaya_lyustra/ : 4. Приблизительное необходимое количестворесурсов: 173 (4,4 МБ).
Подробные результаты тестирования и рекомендации -
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fdoma-svetlo.ru%2Fpotolochnaya_lyustra%2F&tab=desktop
Информация о скорости загрузки страницы раздела каталога с листингомтоваров для мобильных! Результаты тестирования страницы http://doma-svetlo.ru/potolochnaya_lyustra/ показали средний уровень оптимизации - 65/100.
! Количество обязательных обращений к серверу, которые постатистике требуются для загрузки средней страницы: 4. Приблизительное
необходимое количество ресурсов: 75(1 МБ).
Количество обязательных обращений к серверу, которые поданным PSI требуются для загрузки http://doma-svetlo.ru/potolochnaya_lyustra/: 4. Приблизительное необходимое количество ресурсов: 171 (4,4 МБ). Чем меньше количество операций и данных, тембыстрее открывается страница.
Подробные результаты тестирования и рекомендации -
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fdoma-svetlo.ru%2Fpotolochnaya_lyustra%2F&tab=mobile
Информация о скорости загрузки страницы карточки товара для ПК! Результаты тестирования страницы http://doma-svetlo.ru/6143-3b-lyustra-potolochnaya-n-light-3-plafona-korichnevyj-belyj/ показали низкий уровень оптимизации для ПК – 30/100
! Количество обязательных обращений к серверу, которые постатистике требуются для загрузки средней страницы: 4. Приблизительное
необходимое количество ресурсов: 89(1,3 МБ).
Количество обязательных обращений к серверу, которые поданным PSI требуются для загрузки страницы http://doma-svetlo.ru/6143-3b-lyustra-potolochnaya-n-light-3-plafona-korichnevyj-belyj/ : 4. Приблизительное необходимое количество ресурсов: 200 (4,1 МБ).
Подробные результаты тестирования и рекомендации -
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fdoma-svetlo.ru%2F6143-3b-lyustra-potolochnaya-n-light-3-plafona-korichnevyj-belyj%2F&tab=desktop
Информация о скорости загрузки страницы карточки товара для мобильных! Результаты тестирования показали страницы http://doma-svetlo.ru/6143-3b-lyustra-potolochnaya-n-light-3-plafona-korichnevyj-belyj/ средний уровеньоптимизации – 78/100.
! Количество обязательных обращений к серверу, которые постатистике требуются для загрузки средней страницы: 4. Приблизительное
необходимое количество ресурсов: 75(1 МБ).
Количество обязательных обращений к серверу, которые поданным PSI требуются для загрузки страницы http://doma-svetlo.ru/6143-3b-lyustra-potolochnaya-n-light-3-plafona-korichnevyj-belyj/ : 4. Приблизительное необходимое количество ресурсов: 199 (4,1 МБ).
Подробные результаты тестирования и рекомендации -
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fdoma-svetlo.ru%2F6143-3b-lyustra-potolochnaya-n-light-3-plafona-korichnevyj-belyj%2F&tab=mobile
Информация о скорости загрузки информационной страницы для ПК! Результаты тестирования показали низкий уровень оптимизациидля ПК – 31/100
! Количество обязательных обращений к серверу, которые постатистике требуются для загрузки средней страницы: 4. Приблизительное
необходимое количество ресурсов: 89(1,3 МБ).
Количество обязательных обращений к серверу, которые поданным PSI требуются для загрузки страницы http://doma-svetlo.ru/dostavka-i-oplata/ : 4. Приблизительное необходимое количество ресурсов: 114 (3,9 МБ). Чем меньшеколичество операций и данных, тем быстрее открывается страница.
Подробные результаты тестирования и рекомендации -
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fdoma-svetlo.ru%2Fdostavka-i-oplata%2F&tab=desktop
Информация о скорости загрузки информационной страницы для мобильных✓ Результаты тестирования показали хороший уровеньоптимизации – 83/100
! Количество обязательных обращений к серверу, которые постатистике требуются для загрузки средней страницы: 4. Приблизительное
необходимое количество ресурсов: 75(1 МБ).
Количество обязательных обращений к серверу, которые поданным PSI требуются для загрузки страницы http://doma-svetlo.ru/dostavka-i-oplata/ : 4. Приблизительное необходимое количество ресурсов: 113 (3,9 МБ). Чем меньшеколичество операций и данных, тем быстрее открывается страница.
Подробные результаты тестирования и рекомендации -
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fdoma-svetlo.ru%2Fdostavka-i-oplata%2F&tab=mobile
Рекомендуется:По максимуму выполнять рекомендации сервиса, чтобыдостигнуть удовлетворительного показателя скорости загрузки 80/100 или выше.
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