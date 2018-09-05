Верстка сайта/лендинга на основе моего psd

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок370 просмотров

Нужно сверстать сайта/лендинга на основе макета.  Верстка на bootstrap для десктопов и мобильных платформ.

Результат должен быть в виде оригинальных бутстраповских файлов + дополнительно ваши файлы с исходниками.

Оплата Яндекс Деньгами.

Проект связан с дизайном, так что хочется видеть Ваше портфолио с предыдущими работами.

Дизайн выглядит примерно так:

http://logiart.it8.ru/static/v0006.png

http://logiart.it8.ru/static/v0006-1.png

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ВАЖНО: Предоплат нет. Если надо - делаем "безопасную сделку". Оплачивается только полностью выполненная работа.

ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!

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Bootstrap
7 лет назад
egenius
46 лет
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Выбранный исполнитель

dmiigozavr
49 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$30
2 дня
Понравилось работать с Дмитрием! Четко, корректно, с поддержкой после завершения заказа. Буду приглашать его на следующие похожие проекты. Рекомендую!
Все замечательно - и задача, и оплата, и коммуникация :) Евгений очень хороший заказчик, приятен в общении, рекомендую.

Заявки фрилансеров

dmiigozavr
49 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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