Добрый день! Необходимо сверстать макет и установить его на Word Press. От вас - стоимость и сроки.
Верстка сайта/лендинга на основе моего psd
Нужно сверстать сайта/лендинга на основе макета. Верстка на bootstrap для десктопов и мобильных платформ.
Результат должен быть в виде оригинальных бутстраповских файлов + дополнительно ваши файлы с исходниками.
Оплата Яндекс Деньгами.
Проект связан с дизайном, так что хочется видеть Ваше портфолио с предыдущими работами.
Дизайн выглядит примерно так:
http://logiart.it8.ru/static/v0006.png
http://logiart.it8.ru/static/v0006-1.png
=======================================================================
ВАЖНО: Предоплат нет. Если надо - делаем "безопасную сделку". Оплачивается только полностью выполненная работа.
ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!
=======================================================================
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $15
Необходимо сверстать лендинг. Два всплывающих окна. Кросбраузерно. Стоимость 1000 руб.Завершен7 лет назад
Нужна десктоп + адпив верстка двух макетов Макет 1: https://yadi.sk/i/RXhdzHsa3ZyJXi Макет 2: https://yadi.sk/i/4JKx24RS3ZyJXp Текущая версия сайта: http://letsstart.online/ - ее переделываем. По результатам верстки примем решение, давать остальные макеты или нет.Завершен7 лет назад
- $20
Нужно сделать адаптивную верстку, очень простого макета, все по бутстрап сетке. Дизайн сделан в Adobe Xd, вот спек https://xd.adobe.com/spec/09e80960-76f3-4616-6c95-7a63c71a42de-7fd9/ Так как работы буквально на 4-6 часа, то и цена низкая.Завершен5 лет назад
- $15
сочи-морская-симфония-2.рф есть сайт я его скопировал. жк-морская-симфония-1-2.рф адаптивка не работает поправитеЗавершен7 лет назад
Приветствую! Нужен специалист под opencart 2.3. Дизайн в приложение, дизайн будет адаптивным. Сборка уже стоит: http://salitel.kz + настроен импорт товаров. На сайте уже выводятся те рубрики, и товары которые будут. ...Завершен7 лет назад
- $30
Необходимо сверстать лендинг. Сроки до 08.08.2018 до 16:00 по Мск. Стоимость 1600 руб. Обязательно кроссбраузерно. Сайт должен иметь адаптивную верстку, и корректно отображаться на мобильных устройствах,планшетах, и компьютерах. ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $315
Задача: Необходимо сверстать интерфейс интернет-магазина: 1. Вёрстка должна быть статичная через viewport на 1140px (ширина контента). Необходимо будет проверить правильность работы viewport на реальных мобильных устройствах Android и iOS; 2. Верстака должна ...Завершен7 лет назад
- $100
Имеется шаблон дизайна (html, лендинг, адаптив). Уже выполнена работа по правкам в дизайне и в итоге имеем макеты 4 стр. дизайна. просьба у кого мало отзывов не оставлять заявку. Маериал ...Завершен7 лет назад
- $16
http://wobook.ru/LandingPage/ramcro/ https://docs.google.com/document/d/1WhSoJ7HE1Pe5Qr-WVJ_KuUHV-TMbkPpUzL1YJqrUVMQ/edit задача на 6 августа.HTML-верстканет заявокЗакрыт7 лет назад