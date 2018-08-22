Верстка лендинга

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок288 просмотров

Необходимо сверстать лендинг.  Два всплывающих окна. Кросбраузерно. Стоимость 1000 руб. 

7 лет назад
ru_nataliya
Наталия 
43 года
7 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

mur4ik18
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$15
2 дня
Отличная работалось! Быстро. Качественно. Даже с учетом небольших новых пожеланий, работа была выполнена прекрасно! Очень рекомендую)
Шикарный заказчик,задачу поставила четко!Оплата в сроки,рекомендую!

Заявки фрилансеров

mur4ik18
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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