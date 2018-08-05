http://debby.co.il/

Надо переверстать сайт с нуля.

Дизайн один в один тот же (только добавляется футер), чистый код, нормальная

система.

Работа включает: перенос всех SEO данных (alts, description & more), нужно чтобы работал переход с помощью tab - сейчас вообще не работает.

окончательный дизайн для footer: https://we.tl/auGLdm4bsD

Иконка Waze (навигация) должна появляться только в мобильном.

!Оплата после выполнения проекта!