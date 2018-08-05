Сверстать 1 страницу для почтовой рассылки - СРОЧНО!

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок163 просмотра

Сверстать 1 страницу для почтовой рассылки - СРОЧНО!

PSD макет предоставлю в личку, бюджет 10$

Проверка результата при отправке на яндекс почту, mail.ru, google, адаптивность на мобильниках, outlook

Оплата по факту готовности

оставляйте пожалуйста ваш скайп

обязательно!

7 лет назад
webcreatr
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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