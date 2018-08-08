Добрый день! После установки плагина autoptimize cсъехала верстка. футер оказался над хедером. только на главной. vetdoctor.kiev.ua Список всех правок МЕГА Бонус - КРУТОЙ ОТЗЫВ ...
Сверстать экран из PSD
Сетка бутстрап
Без адаптива
Оставляйте предложения без отрицательных отзывов.
Предпочтение отдается исполнителям из Украины ввиду быстрого закрытия вопросов оплаты.
Для связи предпочтительней телеграм
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