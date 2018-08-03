Скопировать HTML

Нужно скопировать верстку этого сайта lishenieprav.su

Просто HTML. По условиям работы, показываете у себя, то есть ссылку даете

Я оплачиваю, скидываете мне архив с версткой.

Нужно сделать в течении 1-2 часов.

Сколько будет стоить?