https://fairpricerx.com/ есть шаблон на 7 страниц десктоп(во вложении)+мобильная версия(сброшу в приват) надо внести правки в дизайн по макетам дизайнера конструктор ШОпифай шаблон емпаер многое уже на сайте, но многое надо еще ...
Скопировать HTML
Нужно скопировать верстку этого сайта lishenieprav.su
Просто HTML. По условиям работы, показываете у себя, то есть ссылку даете
Я оплачиваю, скидываете мне архив с версткой.
Нужно сделать в течении 1-2 часов.
Сколько будет стоить?
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