Вёрстка landing page

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт27 заявок290 просмотров

Необходимо сверстать landing page

Срок до 10.08.2018

Бюджет 1500 руб.

Дизайн в PSD

Кроссбраузерность обязательна

Скорость загрузки не менее 70 по сервису

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Просьба при отклике прикреплять примеры работ

Более детальные подробности с кандидатами.

7 лет назад
ilya1309
Илья 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров