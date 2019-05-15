Добрый день! Заказывал дизайн и верстку лэндинга в студии. Естественно, предполагалась адаптивность и кроссбраузерность. Т.к. я далеко не профи, то мне самому очень тяжело оценить качество работы. Прошу вас ...
Требуется отверстать сайт.
Требуется отверстать сайт. Адаптивная вёрстка, CMS на Wp.
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