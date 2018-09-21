Требуется специалист для адаптивной верстки сайта. Прикрепляйте примеры. Работы много
Сверстать несложный сайт и натянуть на WP
1)Верстаем кроссбраузерно. Верстка адаптивная.
js на jQuery. Во вложении более подробные требования к верстке.
Джепеги -- https://yadi.sk/d/-lD92Bw13ZpbqG
важно! верстка должна быть адаптивной, внешний вид на мобильных
устройствах главной по макету, а внутренних (их областей контента) на вкус верстальщика (какие элементы нужно дорисовать -- пишите, дорисуем).
Выбранному исполнителю предоставлю psd.
!!!!! Во вложении все требования к верстке. Их буду проверять.
Также тест google page speed для мобильных и десктопов должен быть в зелёной зоне.
2) Натягиваем на WP актуальной версии, ядро WP не трогаем, обновления должны работать.
Нужно поставить и настроить seo-модуль (title, keywords, description, ЧПУ), в т.ч. генерацию xml-карты сайта.
Наполнять сайт мы будем сами.
Указывайте вашу цену и сроки.
Предпочтение отдаётся фрилансерам с портфолио и отзывами.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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