Сверстать несложный сайт и натянуть на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок312 просмотров

1)Верстаем кроссбраузерно. Верстка адаптивная.

js на jQuery. Во вложении более подробные требования к верстке.

Джепеги -- https://yadi.sk/d/-lD92Bw13ZpbqG

важно! верстка должна быть адаптивной, внешний вид на мобильных

устройствах главной по макету, а внутренних (их областей контента) на вкус верстальщика (какие элементы нужно дорисовать -- пишите, дорисуем).

Выбранному исполнителю предоставлю psd.

!!!!! Во вложении все требования к верстке. Их буду проверять.

Также тест google page speed для мобильных и десктопов должен быть в зелёной зоне.

2) Натягиваем на WP актуальной версии, ядро WP не трогаем, обновления должны работать.

Нужно поставить и настроить seo-модуль (title, keywords, description, ЧПУ), в т.ч. генерацию xml-карты сайта.

Наполнять сайт мы будем сами.

Указывайте вашу цену и сроки.

Предпочтение отдаётся фрилансерам с портфолио  и отзывами.

JavaScriptjQueryWordPress
7 лет назад
artdynamica
Виталий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dinamo67
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$150
10 дней
Всё норм
Грамотный заказчик, требовательный, но по делу. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

dinamo67
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад

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