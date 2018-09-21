Сверстать несложный сайт и натянуть на WP

1)Верстаем кроссбраузерно. Верстка адаптивная.

js на jQuery. Во вложении более подробные требования к верстке.

Джепеги -- https://yadi.sk/d/-lD92Bw13ZpbqG

важно! верстка должна быть адаптивной, внешний вид на мобильных

устройствах главной по макету, а внутренних (их областей контента) на вкус верстальщика (какие элементы нужно дорисовать -- пишите, дорисуем).

Выбранному исполнителю предоставлю psd.

!!!!! Во вложении все требования к верстке. Их буду проверять.

Также тест google page speed для мобильных и десктопов должен быть в зелёной зоне.

2) Натягиваем на WP актуальной версии, ядро WP не трогаем, обновления должны работать.

Нужно поставить и настроить seo-модуль (title, keywords, description, ЧПУ), в т.ч. генерацию xml-карты сайта.

Наполнять сайт мы будем сами.

Указывайте вашу цену и сроки.

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