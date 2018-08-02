Добрый день Необходимо сверстать макеты (есть ссылка в тз) Сделать необходимую анимацию согласно тз (все описано) Натянуть готовую верстку на wp, при этом учесть что НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПОЗЕРЫ!!!!!!!!! Для каждой страницы ...
Верстка магазина и натяжка на WP + Woocomerce
Требуется специалист для адаптивной верстки макетов и натяжки их на Вукомерс.
Если вы работаете с Опенкартом - тоже пишите.
Прикрепляйте примеры работ.
Макеты готовы
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