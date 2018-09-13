Правки сайта на мод x

Нужно внести корректировки на сайте ipkpsi точка ru

1. Добавить на сайт второй телефон

2. Соблюсти масшатабы картинок на товарах, выбрать подходящие, добавить картинки на товарах - где отсутствуют.

3. Убрать дублирование текста (черным) перед товарами (оранжевый тест оставить).

4. Добавить фон, где в папках он был.

5. Заменить «Hanwha Techwin» на «Hanwha Power Systems».

6. Настроить обратную связь на info@

7. В "Осушители и системы фильтрации" вставить только из папки "02-03-01 Оборудование компании FST", название оставить "Осушители и системы фильтрации"

8. Убрать на товарах значок "рубль" и "заказать".

9. В тексте сделать одинаковый стиль заголовков (один шрифт) и текст (другой шрифт или размер).

10. Сделать однотипную структуру чтобы для фильтров было как для компрессоров.