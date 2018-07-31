Необходима верстка и правка контента (битрикс)

Верстка контента страниц сайта на Битриксе Сайт на Битриксе готов (сейчас функционирует в закрытом режиме), необходимо создать страницы (объем около 10 страниц) и добавить новый контент на них. Пример макета во вложении. В основном фото, видео + текст. Также необходимо внести правки по уже созданному контенту. Верстка должна быт адаптивной. Работа выполняется и оплачивается частями.