Необходима верстка и правка контента (битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок157 просмотров

Верстка контента страниц сайта на Битриксе Сайт на Битриксе готов (сейчас функционирует в закрытом режиме), необходимо создать страницы (объем около 10 страниц) и добавить новый контент на них. Пример макета во вложении. В основном фото, видео + текст.  Также необходимо внести правки по уже созданному контенту. Верстка должна быт адаптивной. Работа выполняется и оплачивается частями.  

7 лет назад
janenamoba7
Евгений 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров