Имеется макет сайта-одностраничника, необходимо сделать верстку на вордпрессе с возможностью добавлять проекты
Cверстать и запрограммировать лендинг по готовому шаблону (LARAVEL)
Можно сработаться через сейф (комиссию возьму на себя) так и напрямую на приват24Есть простой готовый интернет магазин с одним товаром на LARAVEL (лендинг пейдж)Необходимо по готовым макетам ПСД сверстать подобный (одинаковый шаблон)Знания парсинга обязательноостальные подробности в скайпе или телеграме - оставляйте свои контакты
Бюджет 7 тысяч рублей
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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