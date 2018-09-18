Cверстать и запрограммировать лендинг по готовому шаблону (LARAVEL)

Можно сработаться через сейф (комиссию возьму на себя) так и напрямую на приват24Есть простой готовый интернет магазин с одним товаром на LARAVEL (лендинг пейдж)Необходимо по готовым макетам ПСД сверстать подобный (одинаковый шаблон)Знания парсинга обязательноостальные подробности в скайпе или телеграме - оставляйте свои контакты

Бюджет 7 тысяч рублей