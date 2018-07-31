Добрый день. Необходимо настроить сайт на вордпрессе, установить платную тему, сделать шаблоны главной страницы, внутренней и страницы с постами блога и страницы с выводом категорий. Купленный шаблон требует доработок и дополнительного кодинга и верстки. Так ...
Верстка
Добрый день требуется верстка сайта
Требования штатные расписаны в файле
Всего 35 страниц - но если брать с нуля именно не похожих то страниц немного порядка 10!!!!!!
часть верстки готова и доступна по ссылке, нужно продолжить
Макеты в приложении
Верстка должна быть адаптивной!
http://pravoslav.promosite.pro/salavey/
Оплата постоплата (поэтапная оплата) или безопасная сделка
Первым этапом нужно сверстать 12 страниц!
От Вас бюджет пример качественного кода, сроки!
В приложении не все страницы! https://yadi.sk/d/IgAsrlbK3ZhoZa - по ссылке все!
Выбранный исполнитель
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