Добрый день требуется верстка сайта

Требования штатные расписаны в файле

Всего 35 страниц - но если брать с нуля именно не похожих то страниц немного порядка 10!!!!!!

часть верстки готова и доступна по ссылке, нужно продолжить

Макеты в приложении

Верстка должна быть адаптивной!

http://pravoslav.promosite.pro/salavey/

Оплата постоплата (поэтапная оплата) или безопасная сделка

Первым этапом нужно сверстать 12 страниц!

От Вас бюджет пример качественного кода, сроки!

В приложении не все страницы! https://yadi.sk/d/IgAsrlbK3ZhoZa - по ссылке все!