Верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок331 просмотр

Добрый день требуется верстка сайта

Требования штатные расписаны в файле

Всего 35 страниц - но если брать с нуля именно не похожих то страниц немного порядка 10!!!!!!

часть верстки готова и доступна по ссылке, нужно продолжить

Макеты в приложении

Верстка должна быть адаптивной!

http://pravoslav.promosite.pro/salavey/

Оплата постоплата (поэтапная оплата) или безопасная сделка

Первым этапом нужно сверстать 12 страниц!

От Вас бюджет пример качественного кода, сроки!

В приложении не все страницы! https://yadi.sk/d/IgAsrlbK3ZhoZa  - по ссылке все!

7 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alienshooter
Скрыпник 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$80
12 дней
Работа выполнена не качественно было соответствующее техническое задание! Сроки сорваны, работа не принята, вместо реакции на правки, верстальщик - точнее горе верстальщик кидает мне кучу других страниц, когда на первые даже смотреть невозможно, я молчу про пиксель перфект, его никто не требовал!!!!!! Но элементарно открыть макет и наложить для сравнения.......... Шрифты не применены..... и т.д. НЕ рекомендую!
Стояли звери, около двери. В них стреляли, они умирали.

Заявки фрилансеров

alienshooter
Скрыпник 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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