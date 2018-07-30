Сделать верстку сайта для движка DLE

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки159 просмотров

Привет, нужно качественно сделать верстку для DLE

ВАЖНО: 

  • Блочная верстка
  • Микроразметка schema.org
  • HTML5/CSS3

    Современный, чистый исходный код, семантическая разбивка на директории, файлы, отсутвие тяжелых библиотек, медленных скриптов.

  • Правильная SEO оптимизация
  • Кроссбраузерность

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DLEHTML
7 лет назад
Smetskiy
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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