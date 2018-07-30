Верстка для модкс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок171 просмотр

Сверстать и натянуть новый диз на главную страницу.

Сайт http://securido.ru/

Срок 5 раб дней.

Бюджет 3000 руб.

Оплата Сбер, Киви

7 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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