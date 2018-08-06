Адаптивная верстка сайта

$188
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок289 просмотров

Адаптивная верстка сайта по дизайну https://www.figma.com/file/XS8Z5FkbPfidMGy3qdFf0ixi/%D0%9A%D0%9C%D0%9A

7 лет назад
Merhz
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sergromanenko1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$188
4 дня
Все очень быстро, адаптивно, без лишних вопросов)
Сотрудничество прошло отлично! Обратная связь очень быстрая. Рекомендую Андрея, как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

sergromanenko1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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