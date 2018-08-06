Вот тут верстка https://cloud.mail.ru/public/2J7L/hi6os6sN9 Нужно привязать к админке любой WP или MODX Сделать все аккуратно и инструкцию по работе с сайтом Сам сайт без корзины, просто форма заявки. Многое не понимаю в ...
Адаптивная верстка сайта
Адаптивная верстка сайта по дизайну https://www.figma.com/file/XS8Z5FkbPfidMGy3qdFf0ixi/%D0%9A%D0%9C%D0%9A
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