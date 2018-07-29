Верстка по готовому дизайну, настройка CMS bitrix-1C start + 1 модуль

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок416 просмотров

Всем привет!

Ищу фрилансера на долгосрочное сотрудничество по битриксу. Ваш портфель пополнится приличными работами, если всё будет ОК!

Что есть:

домен и хостинг;

френдли дизайн для десктопов (1144 px) и мобилок (320 + 750 px) ПЯТИ разных типов страниц в одном стиле;

структура сайта, состоящего из 40 страниц;

контент для 36 страниц.

Что нужно:

сверстать шаблон для битрикса;

прикрутить к лицензии "старт";

настроить вход в админку и модуль LPTracker для 2х манагеров;

наполнить контентом;

Что хочу в итоге:

увидеть работающий сайт, отвечающий требованиям CEO разметки;

настроенный LPTracker;

передать проект на СЕО опытным специалистам.

Сроки: 1 неделя - верстка, 2 неделя наполнение и правки.

Бюджет на то, что нужно, включая "старт" и модуль - 350$.

7 лет назад
Erop86
Егор 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$150
20 дней
Исполнителем была получена предоплата в размере 11000 рублей РФ. Работа не была выполнена в установленный срок и в полном объёме. Не рекомендую для сотрудничества.
По началу вел себя как специалист, а закончил как школьник. Я получил макеты и предоплату, сверстал и посадил на битрикс. Вопрос стал ребром когда моя верстка ему не понравилась и на сайте был не весь контент(мне его просто не дали, некоторые моменты были в дизайне, остальной контент я так и не понял от куда должен был взять). Походу человек надеялся что у него будет пиксель перфект на всех расширениях которые он только сможет придумать, когда сбросил макеты под 3 расширения(на этих расширениях все выглядело гуд). Так как исправить недочеты у нас так и не получилось из за того что не было четкого ТЗ, он нанял нового верстальщика что бы тот сверстал с 0. Я согласился натянуть его верстку. После того как начал интегрировать, закончилась пробная лицензия битрикса и стал вопрос о покупке, так как я получил только предоплату, за свой счет покупать не собирался и надеялся что заказчик из второй части суммы выделит деньги, и тут ему сорвало крышу... куча нецензурной лексики и оскорблений в мою сторону http://prntscr.com/l4v22b (пример переписки на скрине) так как договорится с таким человеком невозможно, на этом наше общение закончилось

Заявки фрилансеров

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад

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