Верстка по готовому дизайну, настройка CMS bitrix-1C start + 1 модуль

Всем привет!

Ищу фрилансера на долгосрочное сотрудничество по битриксу. Ваш портфель пополнится приличными работами, если всё будет ОК!

Что есть:

домен и хостинг;

френдли дизайн для десктопов (1144 px) и мобилок (320 + 750 px) ПЯТИ разных типов страниц в одном стиле;

структура сайта, состоящего из 40 страниц;

контент для 36 страниц.

Что нужно:

сверстать шаблон для битрикса;

прикрутить к лицензии "старт";

настроить вход в админку и модуль LPTracker для 2х манагеров;

наполнить контентом;

Что хочу в итоге:

увидеть работающий сайт, отвечающий требованиям CEO разметки;

настроенный LPTracker;

передать проект на СЕО опытным специалистам.

Сроки: 1 неделя - верстка, 2 неделя наполнение и правки.

Бюджет на то, что нужно, включая "старт" и модуль - 350$.