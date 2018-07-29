Верстка и фронтенд на сайте wordpress

Надо доверстать и адаптировать под все разрешения, работы производятся на сайте, даю доступ к папке шаблона

1. Странно работает меню при наведении и адаптировать надо всю шапку http://joxi.ru/p273Bebto869n2

2. Из этого блока делаем слайдер http://joxi.ru/MAj9OVbs4oGw72

3. на странице постов переносим кнопку и стилизуем http://joxi.ru/V2Vg9kdHxqeN3A

для разных категорий постов разные стилизации кнопок

4. на странице отзывов отключаем слайдер и пусть все отзывы будут просто вниз http://joxi.ru/nAyMG3biYb5N5A

5. здесь опять таки слайдер, и блок контента расширяем по границам контейнера http://joxi.ru/bmo91Q0sxdW0JA

6. по границам контейнера и блог http://joxi.ru/krD0BejUEx65Pr

еще что то в процессе будет

срок сегодня, ваша цена?

оплата по завершению