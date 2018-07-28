Используя макеты дизайна сверстать и натянуть сайт на Wordpress Высылаю в архиве все макеты страниц сайта в форматах png. Верстка сайта должна быть адаптивная и кросбраузерная под любые устройства компьютеры, ноутбуки, планшеты, ...
Сделать фильтр на сайте
Здравствуйте!
Нужно сделать в сайдбаре фильтр, как здесь: http://skrinshoter.ru/s/230718/AQvo2TWe?a
– только по услугам и городам, которые уже есть на сайте. Их можно посмотреть
здесь: http://skrinshoter.ru/s/230718/2mry9HJK?a
Напишите,пожалуйста, кто сможет взяться. Укажите время и примерные сроки выполнения
работы. Сайт на котором нужен фильтр: http://punkty-priema.ru
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