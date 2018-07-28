Сделать фильтр на сайте

Здравствуйте!

Нужно сделать в сайдбаре фильтр, как здесь: http://skrinshoter.ru/s/230718/AQvo2TWe?a

– только по услугам и городам, которые уже есть на сайте. Их можно посмотреть

здесь: http://skrinshoter.ru/s/230718/2mry9HJK?a

Напишите,пожалуйста, кто сможет взяться. Укажите время и примерные сроки выполнения

работы. Сайт на котором нужен фильтр: http://punkty-priema.ru