Нужно перенести скопированный сайт на Вордпресс, чтобы можно перенесенные данные воспринимались как шаблон. Пишите цены и сроки
Решить вопрос с мобильной и таблеточной версткой(Wordpress)
Решить вопрос с мобильной и таблеточной версткой(Wordpress)
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