Нужна адаптивная,кроссбр.Вёрстка дизайна инвестиций
Сделать верстку сайта для движка DLE
Привет, нужно качественно сделать верстку для DLE
ВАЖНО:
- Блочная верстка
- Микроразметка schema.org
- HTML5/CSS3
Современный, чистый исходный код, семантическая разбивка на директории, файлы, отсутвие тяжелых библиотек, медленных скриптов.
- Правильная SEO оптимизация
- Кроссбраузерность
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