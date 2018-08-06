Доверстать/переверстать страницу у темы на WordPress

Необходимо выполнить вёрстку лендинга до 01.08.2018 до 12:00 по МСК. Обязательные условия: кроссбраузерно, скорость загрузки не менее 70 по сервису developers.google.com/spe... Главное, чтобы отображалось правильно во всех браузерах. Под каждое устройство адаптивная верстка, а именно: под ...