Добрый день, есть псд шаблоны, нужно их сверстать и натянуть на modx https://realtimeboard.com/app/board/o9J_kzz72V4=/ Верстка должна быть адаптивная
Поправить верстку моб
нужно поправить мобильную верстку. Чтобы картинки отображались нормально все было ровно и центрировано.
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