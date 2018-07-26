Нужно адаптировать сайт убрать главную страницу в мобильной версии, доработать верхний и нижний банер. И еше после обновления не работаю кнопки купить и купить в один клик. сайт http://www.tsmnn.ru
Верстка страницы
Есть шаблон страницы в PSD. На ней будет отображаться бинарное дерево:
1. количество ветвей не ограничено, т.е. если ветви не помещаются в экран по ширине, то должен появится скролл;
2. количество узлов не ограничено;
3. каждый узел дерева кликабелен. При клике на узел он увеличивается в размере, тем самым отталкивает соседние ветки и узлы в сторону;
4. если ветви не помещаются на страницу по ширине, то центрировать на первый узел.
Верстка будет натянута на django, поэтому все данные узла должны быть в тэгах html.
По перемещению мышкой с нажатой ЛКМ на бэкграунд дерево должно перемещаться.
Все это должно работать плавно и быстро.
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