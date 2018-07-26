Верстка страницы

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Закрыт9 заявок241 просмотр

Есть шаблон страницы в PSD. На ней будет отображаться бинарное дерево: 

1. количество ветвей не ограничено, т.е. если ветви не помещаются в экран по ширине, то должен появится скролл; 

2. количество узлов не ограничено; 

3. каждый узел дерева кликабелен. При клике на узел он увеличивается в размере, тем самым отталкивает соседние ветки и узлы в сторону; 

4. если ветви не помещаются на страницу по ширине, то центрировать на первый узел. 

Верстка будет натянута на django, поэтому все данные узла должны быть в тэгах html. 

По перемещению мышкой с нажатой ЛКМ на бэкграунд дерево должно перемещаться. 

Все это должно работать плавно и быстро.  

DjangoHTML
7 лет назад
comedy111
Дима 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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