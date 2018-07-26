Верстка страницы

Есть шаблон страницы в PSD. На ней будет отображаться бинарное дерево:

1. количество ветвей не ограничено, т.е. если ветви не помещаются в экран по ширине, то должен появится скролл;

2. количество узлов не ограничено;

3. каждый узел дерева кликабелен. При клике на узел он увеличивается в размере, тем самым отталкивает соседние ветки и узлы в сторону;

4. если ветви не помещаются на страницу по ширине, то центрировать на первый узел.

Верстка будет натянута на django, поэтому все данные узла должны быть в тэгах html.

По перемещению мышкой с нажатой ЛКМ на бэкграунд дерево должно перемещаться.

Все это должно работать плавно и быстро.