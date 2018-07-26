Приветствую. Есть готовая заглушка в HTML5, необходимо: 1. Подредактировать движущееся фоновое изображение (вставить наш логотип) 2. Отредактировать кнопки (пару убрать, пару добавить) 3. Проверить открытие заглушки в разных браузерах, устройствах, ...
Верстка landing page
Здравствуйте! Нужна верстка лендинга.
desctop+mobile. И разные анимации.
Оплата по факту.
Цена 3000 рублей, срок 3 дня. Если не успеваете выполнить всрок заказ уходит другому исполнителю.
Нужен человек с опытом. Так что скиньте ПРИМЕРЫ ваших работ.
Нужна верстка:
-кросбраузерная
-адаптивная
Напишите кодовое слово передвашим сообщением, чтобы я смог понять что вы не бот, и дочитали текст до конца.
Слово "дисциплина".
Ссылка на картинки с версткой и анимациями: yadi.sk/d/7jwn-9Q73ZZfyX
Заявки фрилансеров
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