Верстка landing page

Здравствуйте! Нужна верстка лендинга.

desctop+mobile. И разные анимации.

Оплата по факту.

Цена 3000 рублей, срок 3 дня. Если не успеваете выполнить всрок заказ уходит другому исполнителю.

Нужен человек с опытом. Так что скиньте ПРИМЕРЫ ваших работ.

Нужна верстка:

-кросбраузерная

-адаптивная

Напишите кодовое слово передвашим сообщением, чтобы я смог понять что вы не бот, и дочитали текст до конца.

Слово "дисциплина".

Ссылка на картинки с версткой и анимациями: yadi.sk/d/7jwn-9Q73ZZfyX