Верстка landing page

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок204 просмотра

Здравствуйте! Нужна верстка лендинга. 

desctop+mobile. И разные анимации.  

Оплата по факту. 

Цена 3000 рублей, срок 3 дня. Если не успеваете выполнить всрок заказ уходит другому исполнителю. 

Нужен человек с опытом. Так что скиньте ПРИМЕРЫ ваших работ. 

Нужна верстка:

-кросбраузерная

-адаптивная

Напишите кодовое слово передвашим сообщением, чтобы я смог понять что вы не бот, и дочитали текст до конца. 

Слово "дисциплина". 

Ссылка на картинки с версткой и анимациями: yadi.sk/d/7jwn-9Q73ZZfyX 

7 лет назад
web_shark
25 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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